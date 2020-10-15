В Шымкенте сегодня заработала электронная система оплаты проезда в общественном транспорте.

Ее презентовали акиму Шымкента. Мурат Айтенов также одним из первых и оплатил проезд в автобусе картой.

Со служебной машины в общественный транспорт аким Шымкента пересел на несколько минут. В городе идет работа по установке систем безналичного расчета в автобусах. Оплатить за проезд транспортной картой просто. Это решил продемонстрировать Мурат Айтенов. Достаточно приложить пластиковую карту к верхней части валидатора и дождаться появления на небольшом экране надписи «ПРОЕЗД ОПЛАЧЕН».

С сегодняшнего дня вместо «РАССЧИТАЙТЕСЬ ЗА ПРОЕЗД», в автобусах впервые зазвучало… «ПРИЛОЖИТЕ КАРТУ». До 1 ноября система электронного билетирования будет действовать в тестовом режиме. До этого времени, рассчитаться за проезд можно и картой, и по-старинке — наличными. Не изменится пока и цена за проезд — те же 70 тенге. После часа «ИКС», этот тариф сохранится для владельцев транспортной карты «Толем». С ноября при оплате «налом» цена за проезд в общественном транспорте вырастет до ста тенге.

«Мы взяли опыт других больших городов, если у них только карточки были, то мы постарались: банковской карточкой, кьюар-кодом и оставили наличными. Все варианты есть. Мы почему ограничения сделали, всем равно нужно перейти на электронное билетирование. Кто не хочет электронное билетирование, это те люди которые редко ездят, пусть платят наличными, а если кто часто пользуется, то это удобно», — уверен Мурат Айтенов, аким г.Шымкента.

В будущем не переплачивать смогут и горожане, которые оплатят безналичным расчетом: через СМС, по QR-коду и даже банковской картой. Сейчас эта услуга НЕ доступна.

«Специально для этого разработано приложения OPEN-Шымкент. Там же можно оплачивать через QR- код систему. В этом же приложении можно привязать банковскую карту и оплачивать. Саму карту прикладывать к терминалу такая возможность есть, но она заработает после того, как пройдет тестовый период. Все контрагенты говорят, вы сначала запуститесь, потому что вы знаете, что мы в Шымкенте с 2016 года мы не могли ввести систему, и сейчас после тестового режима они посмотрят», — говорит Сержан Акилбаев, управляющий директор «QazSmartTrans».

Несмотря на то, что электронная система билетирования уже заработала, в некоторых шымкентских автобусах валидаторы так и остались выключенными. Кондукторы говорят, пока никто и не пытался провести оплату карточкой.

«Пока никто не захотел оплачивать картой, все наличными платят, как привыкли», уверяет кондуктор.

Пассажиры говорят, пока можно оплачивать наличкой 70 тенге так и будут платить монетками. Но ближе к ноябрю карточки все же купят.

«Я пока не купила карточку, но планирую. Потому что ей выгодно будет оплачивать. Я каждый день езжу на автобусе, и по 100 тенге платить — это невыгодно»,, — уверена пассажирка.

«Да, я планирую в ближайшее время приобрести карточку, но сегодня оплатил наличкой», — говорит горожанин.

С первого ноября в Шымкенте электронная система билетирования заработает в полную мощность. Сложности будут, но в компании-инвесторе уверяют, с ними они справятся.

Анастасия Новикова