Об этом рассказал заместитель акима Шымкента Маулен Айманбетов.

Геопортал позволит организовать работу государственных органов, организаций и учреждений, основанную на методичном ведении учета пространственных и атрибутивных данных по территориальной и ресурсной инфраструктуре города.

«Ещё одна задача — повышение прозрачности предоставления услуг и снижение рисков коррупции, а также упрощение процедур и поддержка бизнеса.

Геопортал позволит организовать работу государственных органов, организаций и учреждений, основанную на методичном ведении учета пространственных и атрибутивных данных по территориальной и ресурсной инфраструктуре города.

Посредством геопортала можно отображать на карте любую информацию о городе. Геопортал способствуют передаче информации, как для местных исполнительных органов, подведомственных организаций, поступающей из разных источников, так и бизнеса, и населения которые в ней нуждаются.

Доступ к Геопорталу осуществляется через стандартный веб – браузер. Чтобы не перегружать карту, информация размещается в разных слоях, что облегчает поиск нужных объектов, путем переключения интересующего слоя. Одни слои отображают объекты социальной инфраструктуры региона, другие – данные о проводимых земельных торгах, третьи – маршруты городского транспорта и многое другое».

Главной особенностью геопортала является автоматизация государственных услуг в сфере земельных отношений и архитектуры градостроительва.

Пользователям Геопортал позволит в электронном виде подать заявление на подключение будущего строения к инженерным сетям. Это на много упростит процедуру получения технических условий, которая в настоящее время связана с излишней бумажной волокитой от коммунальных служб.

Так, если раньше для получения техусловий жителям приходилось несколько раз посещать офисы монополистов, то теперь достаточно будет подать заявление в электронном виде, заверив его своей электронной цифровой подписью», — пояснил замакима Шымкента в Инстаграм.