Уже заканчиваются результаты предвыборной гонки «Праймериз 2020». Близится тот день, когда будут озвучены имена тех, кто обещает улучшить жизнь горожан и сделать ее намного комфортнее.

Обещают депутаты разное, если просмотреть предвыборные программы. Одни дают слово честно работать и давать возможность зарабатывать другим, улучшить медицину и образование, сделать интернет скоростным и доступным.

Другие поднимают проблемы и предлагают пути их решения. «Праймериз 2020» показал, что в Казахстане много неравнодушных и целеустремленных людей, но пройдут ли они дальше?

С первого дня голосования пошли сбои сайта праймериз, в социальный сетях начали выкладывать возмущения некоторые пользователи сетей. Тем временем, в партии объяснили это тем, что идет перегрузка сайта.

«Много посетителей на сайте. Все это приводит к перегрузке cистемы, и, соответственно, увеличивает время обработки запросов, серьезно задерживая процесс. Сейчас наши IT-специалисты принимают меры по устранению технических сбоев, расширению пропускной способности каналов», – пояснил Алибек Алденей секретарь партии «Nur Otan».

Совсем недавно разгорелся скандал, когда директор школы пыталась принудить своих сотрудников голосовать за определенного кандидата. Что будет дальше покажут результаты.

«Я считаю что бороться нужно честно и до последнего», — говорит Адиль Нуралиев, житель г. Шымкента.

Среди кандидатов в депутаты немало молодых людей, которые намерены трудится во благо страны, но у многих из них возникает вопрос: Дадут ли? И получится ли?

Мы решили провести опрос на нашем канала в телеграмм. А вы верите депутатам? Ответить на вопрос можно тут