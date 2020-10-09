Приложение «Saqbol» может помочь снизить риск заражения коронавирусом, передает Otyrar.KZ.
Приложение позволит зараженному человеку АНОНИМНО предупредить других пользователей о контакте с ним. А значит они могут предпринять меры предосторожности.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ:
1️⃣ Скачайте приложение с AppStore или PlayMarket.
2️⃣ Включите на смартфоне Bluetooth.
3️⃣ Запустите приложение.
Система в последующем уведомит вас, если выяснится, что в течение последних 2 недель смартфон зараженного человека находился рядом с вами на расстоянии менее 2 метров и в течение более 15 минут.
Идентифицировать владельца смартфона вы не сможете, зато сможете предпринять меры предосторожности.
Если же коронавирус выявят у вас, то вам достаточно будет лишь кликнуть кнопку в приложении, чтобы предупредить окружающих о рисках заражения.
Для вашего удобства в приложение также интегрированы: официальный бот самодиагностики COVID-19, i-Doctor, i-Teka, и актуальная статистика COVID-19 по Казахстану.