Приложение «Saqbol» может помочь снизить риск заражения коронавирусом, передает Otyrar.KZ.

Приложение позволит зараженному человеку АНОНИМНО предупредить других пользователей о контакте с ним. А значит они могут предпринять меры предосторожности.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:

1️⃣ Скачайте приложение с AppStore или PlayMarket.

2️⃣ Включите на смартфоне Bluetooth.

3️⃣ Запустите приложение.

Система в последующем уведомит вас, если выяснится, что в течение последних 2 недель смартфон зараженного человека находился рядом с вами на расстоянии менее 2 метров и в течение более 15 минут.

Идентифицировать владельца смартфона вы не сможете, зато сможете предпринять меры предосторожности.

Если же коронавирус выявят у вас, то вам достаточно будет лишь кликнуть кнопку в приложении, чтобы предупредить окружающих о рисках заражения.

Для вашего удобства в приложение также интегрированы: официальный бот самодиагностики COVID-19, i-Doctor, i-Teka, и актуальная статистика COVID-19 по Казахстану.