Коронавирус

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 268 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 33

город Алматы — 12

город Шымкент — 2

Акмолинская область — 10

Актюбинская область — 2

Алматинская область — 5

Атырауская область — 4

Восточно-Казахстанская область — 139

Жамбылская область — 3

Западно-Казахстанская область — 9

Карагандинская область — 10

Костанайская область — 7

Кызылординская область — 6

Павлодарская область — 12

Северо-Казахстанская область — 13

Туркестанская область — 1

Всего в стране выявлены 111100 заболевших.

За прошедшие сутки зафиксированы 174 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 43 человека выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 37379, летальных случаев — 397, выздоровевших — 28659.

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