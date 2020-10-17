Всего в стране выявлены 109302 заболевших.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 13
город Алматы — 13
город Шымкент — 2
Акмолинская область — 6
Актюбинская область — 2
Алматинская область — 5
Атырауская область — 8
Восточно-Казахстанская область — 10
Жамбылская область — 1
Западно-Казахстанская область — 4
Карагандинская область — 6
Костанайская область — 4
Кызылординская область — 3
Павлодарская область — 11
Северо-Казахстанская область — 12
Всего в стране выявлены 109302 заболевших.
За прошедшие сутки зафиксированы 158 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода и 47 человек выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 35717, летальных случаев — 380, выздоровевших — 28165.