Всего в стране выявлены 109302 заболевших.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 13

город Алматы — 13

город Шымкент — 2

Акмолинская область — 6

Актюбинская область — 2

Алматинская область — 5

Атырауская область — 8

Восточно-Казахстанская область — 10

Жамбылская область — 1

Западно-Казахстанская область — 4

Карагандинская область — 6

Костанайская область — 4

Кызылординская область — 3

Павлодарская область — 11

Северо-Казахстанская область — 12

Всего в стране выявлены 109302 заболевших.

За прошедшие сутки зафиксированы 158 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода и 47 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 35717, летальных случаев — 380, выздоровевших — 28165.