В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 18
город Алматы — 10
город Шымкент — 2
Акмолинская область — 7
Актюбинская область — 3
Алматинская область — 4
Атырауская область — 10
Восточно-Казахстанская область — 12
Жамбылская область — 2
Западно-Казахстанская область — 4
Карагандинская область — 6
Костанайская область — 3
Мангистауская область — 4
Павлодарская область — 11
Северо-Казахстанская область — 14
Всего в стране выявлены 109094 заболевших.
За прошедшие сутки зафиксированы 159 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 82 человека выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 35 393, летальных случаев — 374, выздоровевших — 28 060.