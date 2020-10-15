Коронавирус. COVID-19

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 18

город Алматы — 10

город Шымкент — 2

Акмолинская область — 7

Актюбинская область — 3

Алматинская область — 4

Атырауская область — 10

Восточно-Казахстанская область — 12

Жамбылская область — 2

Западно-Казахстанская область — 4

Карагандинская область — 6

Костанайская область — 3

Мангистауская область — 4

Павлодарская область — 11

Северо-Казахстанская область — 14

Всего в стране выявлены 109094 заболевших.

За прошедшие сутки зафиксированы 159 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 82 человека выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 35 393, летальных случаев — 374, выздоровевших — 28 060.

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