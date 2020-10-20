За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 115 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 13

город Алматы — 12

город Шымкент — 3

Акмолинская область — 6

Актюбинская область — 1

Алматинская область — 4

Атырауская область — 10

Восточно-Казахстанская область — 18

Жамбылская область — 2

Западно-Казахстанская область — 5

Карагандинская область — 16

Костанайская область — 5

Кызылординская область — 1

Павлодарская область — 11

Северо-Казахстанская область — 8

Всего в стране выявлены 109623 заболевших.

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