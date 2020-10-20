За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 115 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 13
город Алматы — 12
город Шымкент — 3
Акмолинская область — 6
Актюбинская область — 1
Алматинская область — 4
Атырауская область — 10
Восточно-Казахстанская область — 18
Жамбылская область — 2
Западно-Казахстанская область — 5
Карагандинская область — 16
Костанайская область — 5
Кызылординская область — 1
Павлодарская область — 11
Северо-Казахстанская область — 8
Всего в стране выявлены 109623 заболевших.