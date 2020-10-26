За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 140 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 23
город Алматы — 15
Акмолинская область — 14
Актюбинская область — 4
Алматинская область — 8
Атырауская область — 3
Восточно-Казахстанская область — 25
Жамбылская область — 3
Западно-Казахстанская область — 5
Карагандинская область — 10
Костанайская область — 6
Мангистауская область — 1
Павлодарская область — 12
Северо-Казахстанская область — 9
Туркестанская область — 2
Всего в стране выявлены 110542 заболевших.
За прошедшие сутки зафиксированы 26 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 71 человек выздоровел.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 36921, летальных случаев — 394, выздоровевших — 28531.