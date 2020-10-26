За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 140 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 23

город Алматы — 15

Акмолинская область — 14

Актюбинская область — 4

Алматинская область — 8

Атырауская область — 3

Восточно-Казахстанская область — 25

Жамбылская область — 3

Западно-Казахстанская область — 5

Карагандинская область — 10

Костанайская область — 6

Мангистауская область — 1

Павлодарская область — 12

Северо-Казахстанская область — 9

Туркестанская область — 2

Всего в стране выявлены 110542 заболевших.

За прошедшие сутки зафиксированы 26 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 71 человек выздоровел.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 36921, летальных случаев — 394, выздоровевших — 28531.