За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 392 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 27

город Алматы — 18

город Шымкент — 1

Акмолинская область — 20

Актюбинская область — 12

Алматинская область — 19

Атырауская область — 12

Восточно-Казахстанская область — 205

Жамбылская область — 3

Западно-Казахстанская область — 8

Карагандинская область — 10

Костанайская область — 8

Кызылординская область — 3

Мангистауская область — 1

Павлодарская область — 23

Северо-Казахстанская область — 17

Туркестанская область — 5

Всего в стране выявлены 111492 заболевших.

За прошедшие сутки зафиксированы 195 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 28 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 37574, летальных случаев — 399, выздоровевших — 28687.