В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 7

город Алматы — 10

Акмолинская область — 6

Актюбинская область — 1

Алматинская область — 4

Атырауская область — 9

Восточно-Казахстанская область — 11

Жамбылская область — 2

Западно-Казахстанская область — 4

Карагандинская область — 6

Костанайская область — 4

Мангистауская область — 1

Павлодарская область — 5

Северо-Казахстанская область — 12

Туркестанская область — 1

Всего в стране выявлены 108984 заболевших.

За прошедшие сутки зафиксирован 321 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода и 269 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 35 234, летальных случаев — 373, выздоровевших — 27 978.