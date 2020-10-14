В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 7
город Алматы — 10
Акмолинская область — 6
Актюбинская область — 1
Алматинская область — 4
Атырауская область — 9
Восточно-Казахстанская область — 11
Жамбылская область — 2
Западно-Казахстанская область — 4
Карагандинская область — 6
Костанайская область — 4
Мангистауская область — 1
Павлодарская область — 5
Северо-Казахстанская область — 12
Туркестанская область — 1
Всего в стране выявлены 108984 заболевших.
За прошедшие сутки зафиксирован 321 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода и 269 человек выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 35 234, летальных случаев — 373, выздоровевших — 27 978.