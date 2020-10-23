Как получить паспорт бесплатно.

Один из родителей особенного ребенка при оформлении паспорта гражданина РК освобождается от уплаты госпошлины. Таким образом себе и ребенку можно бесплатно получить паспорт.

Источник: Статья 622 Налогового кодекса РК

Граждане РК, независимо от места проживания обязаны иметь документы, удостоверяющие личность. Документами, удостоверяющими личность, являются удостоверение личности и паспорт гражданина Республики Казахстан.

Паспорт гражданина РК выдается гражданам сроком действия на 10 лет, по их желанию независимо от их возраста.

Удостоверение личности гражданина Республики Казахстан выдается гражданам с 16-летнего возраста и действительно на территории республики 10 лет.

В данное время паспорт и удостоверение личности оформляются в филиалах «Правительство для граждан» (ЦОН) и оплата за их услугу считается по МРП.

В 2020 году госпошлина за паспорт состовляет 8 АЕК или 21 208 тенге.

Госпошлина за удостоверение личности – 0,2 МРП или 530 тенге.

Согласно статье 622 Налогового кодекса РК, один из родителей особенного ребенка освобождается от уплаты госпошлины за оформлении паспорта для себя и ребенка.

Для этого один из родителей пишут заявление и предоставляет:

• Свидетельство рождения ребенка;

• Удостоверение личности одного из родителей;

• Справку об инвалидности ребенка.

При оформлении документов присутствие ребенка обязательно.

Паспорт и удостоверение личности обчно готовят за 15 дней. А для ускоренного получения нужно доплатить отдельную сумму.

Нужно помнить: Если один из родителей особенного ребенка желает получить паспорт ускоренно, то должен платить за эту услугу.

Автор проекта «Тұлға.kz» Нурлан Бектаев