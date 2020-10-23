Как получить паспорт бесплатно.
Один из родителей особенного ребенка при оформлении паспорта гражданина РК освобождается от уплаты госпошлины. Таким образом себе и ребенку можно бесплатно получить паспорт.
Источник: Статья 622 Налогового кодекса РК
Граждане РК, независимо от места проживания обязаны иметь документы, удостоверяющие личность. Документами, удостоверяющими личность, являются удостоверение личности и паспорт гражданина Республики Казахстан.
Паспорт гражданина РК выдается гражданам сроком действия на 10 лет, по их желанию независимо от их возраста.
Удостоверение личности гражданина Республики Казахстан выдается гражданам с 16-летнего возраста и действительно на территории республики 10 лет.
В данное время паспорт и удостоверение личности оформляются в филиалах «Правительство для граждан» (ЦОН) и оплата за их услугу считается по МРП.
В 2020 году госпошлина за паспорт состовляет 8 АЕК или 21 208 тенге.
Госпошлина за удостоверение личности – 0,2 МРП или 530 тенге.
Согласно статье 622 Налогового кодекса РК, один из родителей особенного ребенка освобождается от уплаты госпошлины за оформлении паспорта для себя и ребенка.
Для этого один из родителей пишут заявление и предоставляет:
• Свидетельство рождения ребенка;
• Удостоверение личности одного из родителей;
• Справку об инвалидности ребенка.
При оформлении документов присутствие ребенка обязательно.
Паспорт и удостоверение личности обчно готовят за 15 дней. А для ускоренного получения нужно доплатить отдельную сумму.
Нужно помнить: Если один из родителей особенного ребенка желает получить паспорт ускоренно, то должен платить за эту услугу.
Автор проекта «Тұлға.kz» Нурлан Бектаев