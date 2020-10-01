По вопросам обеспечения поливной водой жители Туркестанской области могут обратиться в производственные подразделения Туркестанского филиала РГП «КАЗВОДХОЗ»:
1. Производственный участок «АТК с Бугуньским водохранилищем»
Начальник производственного участка «АТК с Бугуньским водохранилищем» М. Әмзебаев.
— По всем вопросам касательно обеспечения поливной водой жители Ордабасинского района могут обращаться по телефону горячей линии:
+7 (7252) 54-83-54, 8(725-30) 4-35-47, 8-707-124-00-80.
Адрес: Село Бугунь, ул. Мира б/н; эл почта: atk_bv@mail.ru
2. Производственный участок «Сарыагашский»
Начальник «Сарыагашского» производственного участка С.Керимбаев.
— По всем вопросам касательно обеспечения поливной водой жители Сарыагашского района могут обращаться по телефону горячей линии:
+7 (7252) 54-83-54, 8(725-37) 2-32-79 , 8-701-743-35-22.
Адрес: г.Сарыагаш, ул Майлы Кожа б/н; эл почта: sar-pu@mail.ru
3. Производственный участок «Скважин вертикальных дренажей»
Начальник производственного участка «Эксплуатация скважин вертикальных дренажей» С. Тойтанов.
— По всем вопросам касательно обеспечения поливной водой жители Мактааральского и Жетысайкого районов могут обращаться по телефону горячей линии:
+7 (7252) 54-83-54, 8(725-34) 6-18-85, 8-702-512-33-40.
Адрес: г.Жетысай, ул.Кулжанова б/н; эл почта: svd_maxtaral@mail.ru
4. Производственный участок «Туркестанский»
Начальник «Туркестанского» производственного участка Ы.Жуманов.
— По всем вопросам касательно обеспечения поливной водой жители г. Кентау могут обращаться по телефону горячей линии:
+7 (7252) 54-83-54, 8(725-33) 3-34-34, 8-705-158-65-56
Адрес: г.Туркестан, ул. Казыбек би 138; эл почта: turkestan13@mail.ru
5. Производственный участок «Сузакский»
Начальник «Сузакского» производственного участка К.Кайратулы.
— По всем вопросам касательно обеспечения поливной водой жители Сузакского района могут обращаться по телефону горячей линии:
+7 (7252) 54-83-54, 8(725-46) 4-16-35, 8-701-143-33-54.
Адрес: Шолак-Корган, ул Жибек-жолы 37; эл почта: ssushar@mail.ru
6. Производственный участок «Бадам-су»
Начальник «Бадамского» производственного участка А. Рыскулов.
— По всем вопросам касательно обеспечения поливной водой жители г.Шымкент могут обращаться по телефону горячей линии:
+7 (7252) 54-83-54, 8-701-818-76-33
Адрес: Енбекшинский район, село Маятас; эл почта: badam-su@mail.ru
7. Производственный участок «Шаульдерский»
Начальник «Шаульдерского» производственного участка М. Диханбай.
— По всем вопросам касательно обеспечения поливной водой жители Отырарского района обращаться по телефону горячей линии:
+7 (7252) 54-83-54, 8-705-703-04-40.
Адрес: село Шаульдер, Бес Торангыл; эл почта: dihanbai.meirhan@mail.ru
8. Производственный участок «Шардаринский»
Начальник «Шардаринского» производственного участка Е.Иса.
— По всем вопросам касательно обеспечения поливной водой жители Шардаринского района могут обращаться по телефону горячей линии:
+7 (7252) 54-83-54, 8(725-35) 2-44-20, 8-775-502-96-79
Адрес: г.Шардара, ул. Б.Тажиева б/н; эл почта: ugvodhoz.kz@mail.ru
9. Производственный участок «Отырарский»
Начальник «Отырарского» производственного участка У.Шойбек.
— По всем вопросам касательно обеспечения поливной водой жители Отырарского района могут обращаться по телефону горячей линии:
+7 (7252) 54-83-54, 8(725-44) 2-17-24, 8777-272-73-17
Адрес: р.Отырарский, с.Шауельдер, ул.Туякбаева2; эл почта: ugvodhoz.kz@mail.ru
10. Производственный участок «Жетысайский»
Начальник «Жетысайского» производственного участка Ш.Омаров.
— По всем вопросам касательно обеспечения поливной водой жители Жетысайского района могут обращаться по телефону горячей линии:
+7 (7252) 54-83-54, 8(725-34) 6-20-71, 8-702-111-91-77.
Адрес: г.Жетысай, ул Байботаева 1а,; эл почта: jetisay-f@mail.ru
11. Производственный участок «Мактааральский»
Начальник «Мактааральского» производственного участка О.Тастанов.
— По всем вопросам касательно обеспечения поливной водой жители Мактааральского района могут обращаться по телефону горячей линии:
+7 (7252) 54-83-54, 8(725-41) 21-0-66, 8-778-741-06-06
Адрес: центр Мырзакент , б/н; эл почта: mahtaral-f@mail.ru
12. Производственный участок «Тюлькубасский»
Начальник «Тюлькубасского» производственного участка М.Жолдыкараев.
— По всем вопросам касательно обеспеч(ения поливной водой жители Тюлбкубасского района могут обращаться по телефону горячей линии:
+7 (7252) 54-83-54, 8-775-814-22-07
Адрес: р.Тулькибас, с. Часкешу, ул Илес Демеуишев 153;
эл почта: tulkibas_vodhoz@mail.ru
13. Производственный участок «Байдибекский»
Начальник «Байдибекского» производственного участка М.Нурымбетов.
— По всем вопросам касательно обеспечения поливной водой жители Байдибекского района могут обращаться по телефону горячей линии:
+7 (7252) 54-83-54, 8-701-692-02-85
Адрес: р.Байдибек, с.Шаян, Ауезова 42; эл почта: muratnurymbetov@mail.ru
14. Производственный участок «Шардаринское водохранилища»
Начальник производственного участка «водохранилища Шардаринский» А.Муталиев.
— По всем вопросам касательно обеспечения поливной водой жители Мактааральского района могут обращаться по телефону горячей линии +7 (7252) 54-83-54, 8 (725-35) 2-45-16, 8-775-328-67-67
Адрес: г.Шардара ул.Б.Тажиев б/н; эл почта: shardara_vdxr@mail.ru
15. Производственный участок «Зах-Келес»
Начальник «Зах-Келесского» производственного участка Ж.Бакашбаев .
— По всем вопросам касательно обеспечения поливной водой жители Мактааральского района могут обращаться по телефону горячей линии:
+7 (7252) 54-83-54, 8 (725-37) 2-32-79, 8-701-743-35-22
Адрес: г.Сарыагаш, Майлы Кожа, 9а; эл почта: zax_keles@mail.ru
16. Производственный участок «Водохранилища Коксарай»
Начальник производственного участка «Коксарайского водохранилища» А.Пахомов.
— По всем вопросам касательно обеспечения поливной водой жители Мактааральского района могут обращаться по телефону горячей линии:
8-701-999-56-74, 8-771-139-59-89, 8-771-248-44-44
Адрес: г.Арысь, с/о Баякум, Коксарай; эл почта: kkoksaray@mail.ru