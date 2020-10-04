В ходе мониторинга социальных сетей полицейские ДП Туркестанской области выявили видео, на котором неизвестный мужчина избивает несовершеннолетнего ребенка.

В ходе проверки установлено, что инцидент произошел в Казыгуртском районе.

Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР Казыгуртского РОП по статье 110 УК РК «Истязание».

Виновный будет привлечен к ответственности в законном порядке. Кроме того, в отношении районного участкового инспектора полиции проводится служебная проверка.

В настоящее время все обстоятельства по данному факту выясняются.