Распоряжением акима города Шымкент руководителем городского управления здравоохранения назначен Позилов Бакытжан Джолдасбекович.

Бакытжан Джолдасбекович родился в 1980 году в Южно-Казахстанской области. Образование высшее, по специальности врач-травматолог.

Трудовую деятельность начал старшим медицинским братом специализированного лечебно-профилактического учреждения города Шымкент.

Затем в разные годы работал преподавателем в Южно-Казахстанской медицинской академии, врачом скорой помощи в Шымкентской городской станции скорой медицинской помощи, заведующим подразделением скорой медицинской помощи, заместителем директора по лечебной работе, главным врачом медицинского центра «Доктора Орынбаева».

С марта 2018 года по настоящее время занимал должность генерального директора медицинского центра «Медикер ЮК».

В последнее время в кресле руководителя управления почему-то надолго никто не задерживается. Предыдущий руководитель — Рустам Алаев проработал в должности всего три месяца, после чего в июле ушел по собственному желанию.

Его предшественник — Асхан Байдувалиев покинул должность аккурат перед объявлением пандемии коронавируса в марте.

С июля 2020 года управление работало без первого руководителя. Его обязанности периодически выполняли заместители.

Пожелаем Бакытжану Позилову удачи на непростом поприще.