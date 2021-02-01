Сегодня как никогда во всем мире актуальна тема реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19 также, как и профилактика этого заболевания. В свою очередь, такой спрос дает возможность развитию санаторно-курортного отдыха и медицинского туризма.

Казахстан с его уникальными рекреационными ресурсами, может стать лидером СНГ по организации санаторно-курортного отдыха с целью пост-ковид реабилитации.

Благоприятные климатические условия, наличие источников минеральных вод и месторождений лечебных грязей способствуют развитию лечебно–оздоровительных зон практически во всех регионах Казахстана.

В связи с нарастающим запросом посткоронавирусной реабилитации Национальной Курортной Ассоциацией Республики Казахстан по итогам исследования санаторно-курортных объектов были выделены 10 лучших санаториев, имеющих программы по реабилитации лиц, перенесших COVID-19.

Лучшими среди санаториев курортной зоны «Сарыагаш», предлагающих программы посткоронавирусной реабилитации, являются «Алтынай» и «Казахстан KZ». Также в 10-ке санаторий «Манкент» в Туркестанской области.

В Жамбылской области названы санаторий «Merke Radon» и реабилитационный центр санаторий ГКП на ПХВ «Айша-биби» здравоохранения акимата Жамбылской области.

Кроме того, Национальной Курортной Ассоциацией выделены следующие санаторно-курортные объекты, имеющие программы посткоронавирусной реабилитации: в Алматы – санаторий «Казахстан» и отель-санаторий «Altyn Kargaly»; в трех километрах от Алматы, у подножия Заилийского Алатау – санаторий «Almaty Resort»; в Акмолинской области — лечебно-оздоровительный комплекс «Окжетпес»; в Западно-Казахстанской области – санаторий «Nurbergen Health Resort» и в Актюбинской области – санаторий-профилакторий «Шипагер».

Напомним, национальная компания «Kazakh Tourism» совместно с Национальной Курортной Ассоциацией Республики Казахстан провела исследование санаторно-курортных объектов с изучением материально-технической оснащенности и наличия инфраструктуры вокруг курортных зон, где проведена инспекция 173 санаторно-курортных объектов, по итогам которых представлен обновленный реестр, каталог санаториев, размещена актуальная информация о функционирующих санаториях на портале www.kazakhstan.travel, а также выпущен видеоролик.

При этом, в отдельный список выделены санатории с программами пост-ковид реабилитации.