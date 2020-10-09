Аэропорт в Шымкенте лишь окупает себя, но не уходит в «плюс» чтобы заработать на свое развитие.

На спорный вопрос «почему городской аэропорт выставили на торги» ответил заместитель акима. По словам Максута Исахова, стратегическому объекту в Шымкенте требуются большие вложения — устарело покрытие взлетной полосы, старые автобусы, ангары и подъемники необходимо заменить. Именно поэтому аэропорт решили продать в хорошие руки инвесторов. За него они заплатят 5 миллиардов тенге, а еще 6 вложат согласно требования договора аренды.

«Мы считаем, что если Шымкент — это миллионный мегаполис, то такой большой объект как аэропорт должен быть самоокупаемым. Он сейчас сидит на бремени государства. Да, сейчас он свои текущие расходы оправдывает, но на развитие он не зарабатывает денег. Через несколько лет нужно будет капитальный ремонт делать взлетной полосы, это 10-ти миллиардные объемы. Там нужно ангары делать, автобусы закупать, подъемники, это очень дорогие вещи. Он не зарабатывает. Такой объект, как аэропорт он должен самостоятельно работать, зарабатывать и платить налоги», — рассказал Максут ИСАХОВ, заместитель акима г.Шымкента.

Напомним, здание аэропорта Шымкента выставили на торги. Стартовая цена – 5,2 миллиарда тенге (более 12 миллионов долларов). Объявление о продаже было размещено на сайте электронной торговой площадки. Акимат готов передать воздушную гавань Шымкента в доверительное управление с последующим правом выкупа. Срок доверительного управления – 10 лет. Начало торгов было запланировано на 8 октября, но его отложили потому что оказалось, что за аэропорт борется всего один инвестор.

Анастасия Новикова