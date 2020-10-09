Почему шымкентцам, которые хотят оплачивать проезд в общественном транспорте «наличкой», а не картой, придется платить больше, сегодня объяснил заместитель акима города Максут Исахов.

Новость о вводе транспортных карт для проезда в общественном транспорте вызвала у жителей Шымкента немало вопросов. Дифференцированный тариф в городе вводят с 15 октября вводят. Стоимость проезда при оплате наличными составит 100 тенге. Цена за поездку в размере 70 тенге сохраняется, только если пассажир платит единой транспортной картой «Толем». Людей интересует, почему проезд без карты станет дороже?

«Часто вопрос задают, почему карточкой — 70, наличкой — 100? Единственный выход увидеть расходы и доходы перевозчиков это электронное билетирование. Без этого поставить в порядок систему общественного транспорта невозможно, и это мировая практика. Возьмите любые государства где развит общественный транспорт, везде есть дифферинцированный тариф: платишь карточкой дешевле, платишь наличкой дороже. Это единственный стимул. Просто уговорами, пожалуйста, купите карточку, мы никого не уговорим. Вот только когда, мы говорим: ты наличкой заплатишь 100, люди подумают», — рассказал Максут Исахов, заместитель акима города г.Шымкента.

Общественный транспорт Шымкента постепенно перейдет на электронную оплату. Карточки «Толем» можно приобрести в торговых центрах и магазинах города с 10 октября. Стоимость транспортной карты – 500 тенге. Будет их четыре вида – общедоступная, студенческая, школьная и бесплатная проездная. Последней смогут воспользоваться участники и инвалиды Великой Отечественной войны, труженики тыла, награжденные медалью за доблестный труд, матери-героини и инвалиды первой группы по зрению с одним сопровождающим. Электронная система оплаты обошлась инвестору в 1 млрд 200 миллионов тенге. Проект должен окупится за 5-6 лет.

Анастасия Новикова