В Шымкенте 15 октября в 08-05 произошел пожар в жилом массиве Базаркакпа Енбекшинского района.

Во дворе жилого дома по ул. Жамалова б/н загорелась крыша строения общей площадью 296 кв.м. В помещении хранились хозяйственные и строительные материалы.

Пожар локализован в 08-59 и ликвидирован 09-21. Общая площадь пожара составила 248 кв.м. Жертв и пострадавших нет.

Причины пожара и размер ущерба выясняются. В тушение пожара были привлечены

34 человека личного состава и 8 единиц техники Службы пожаротушения ДЧС г.Шымкент.