Сегодня в нашей стране начался этап голосования праймериз партии «Nur Otan».

В Туркестанской области общественность также принимает активное участие в онлайн голосовании. Туркестанцы, которые намерены пополнить кадровый резерв сильными, инициативными гражданами, начали голосовать 1 октября с 24.00 часов, сообщает Пресс-служба Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan».

На сегодня в важном политическом событии от всех городов и районов участвуют 1076 кандидатов. В том числе от первичных партийных организаций выдвинуто – 207 (19,2%), самовыдвиженцы – 869 (80,8%), женщины – 353 (32,8%), молодежь – 312 (28,9%). В среднем по области на одно место пришлось по 4 человека. Всего в областном и местных маслихатах есть 320 мест.

Планируется, что в голосовании, которое пройдет с 1 по 3 октября, примут участие 78262 члена партии, которые входят в 245 первичных партийных организаций. В городах и районах области определено 209 мест для голосования. В 170 из них голосование пройдет в онлайн формате, в 39 — с помощью бумажных бюллетеней.

Из 78262 членов партии 68183 (87,1%) будут голосовать онлайн, 10079 (12,3%) — с помощью бумажных бюллетеней. Места, где голосование будет проходить в онлайн формате, обеспечены около 600 компьютерами. В ходе праймериз областной, районные и городские филиалы партии провели авторизацию около 77 тысяч граждан. С 14 по 30 сентября проведено 233 дебатов. В области финальный этап праймериз проходит на высоком уровне. Завершится голосование 3 октября в 14-00.