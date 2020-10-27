Психологи Шымкента помогают сотрудникам ЦОНов справиться со стрессом и избежать эмоционального срыва, передает Otyrar.kz

Как сообщили в шымкентском филиале «Правительство для граждан», психологи проводят регулярно мастер-классы и тренинги, что помогает сотрудникам быть стрессоустойчивыми.

«Работа на самом деле не такая уж спокойная, в день десятки, а то и сотни обращений. Есть такие посетители, которые не сдерживают эмоций. А нашим сотрудникам нужно быть всего обходительными и внимательными. Поэтому такие тренинги полезны», — сказала Алтынай Татаева, пресс-секретарь филиала НАО «Правительство для граждан» г. Шымкента.

Тренинги проводят несколько раз в месяц К слову, за помощью к психологу могут обратиться лично. Как удалось узнать, именно шымкентские работники ЦОНов считаются наиболее выдержанными и находят общий язык с населением быстрее, чем коллеги из других регионов.