В областном центре открылся реабилитационный центр, где восстанавливают свое здоровье пациенты в перенесенными коронавирусной инфекцией или пневмонией.

Специалисты нового центра, расположенного в городской поликлинике, сегодня приняли первых 19 пациентов. Переболевших ковид-19 и пневмонией ждут ингаляции, парафинотерапия, лечебный массаж и занятия на велотренажере. В центре планируется пополнение магнитотерапией и другими медицинскими аппаратами. На базе поликлиники также непрерывно работает вирусологическая лаборатория.

«Основная цель — полное восстановление больного путем устранения изменений в легких, оставшихся после перенесенного заболевания. У этих больных слабый иммунитет. То есть они могут быть предрасположены к другим заболеваниям. Путем проведения реабилитации эти больные имеют возможность восстановить свое здоровье. В этом отделении мы восстанавливаем и здоровье пациентов, перенесших инсульт, а также перенесших сердечные заболевания», — рассказал Райымбек ТАСЫРБАЕВ, главный врач Туркестанской городской поликлиники