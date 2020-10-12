«Игры» со смертью продолжают привлекать подростков.

С начала года в Казахстане выявили 14 групп в социальных сетях, администраторы которых склоняют подростков к суициду, сообщает «Хабар 24».

Всё в них начинается с безобидных заданий от так называемых «кураторов», а заканчивается требованием покончить жизнь самоубийством. Сегодня Камилла, конечно, без былого ужаса, но всё же с грустью вспоминает, что пришлось пережить её однокласснице. Она долгое время была в обработке у так называемых «групп смерти».

Её настоящее имея девушка попросила сохранить в тайне. Со слов Камиллы, о том, что подруга в беде, она поняла не сразу. Только когда та стала отстранённой, зажатой, очень нервной и дошедшей до последней черты. После долгих попыток разузнать, что происходит, она смогла добиться правды.

Камилла, подруга пострадавшей: — Рассказала, что попала в группу в социальной сети. Сначала она подумала, что это самая обычная игра. Было весело! Присылали разные задания: нарисуй рисунок, сделай с ним фото и ещё много чего. Последним заданием стало – порезать вены. Она отказалась, а «куратор» отправил ей точный их адрес и сказал, что убьёт её родителей. Я была в полной растерянности от её рассказа.

Позже выяснилось, что страх взял вверх, и она вены порезала. Первым кто узнал об этой истории, стал классный руководитель девушек.

Позже выяснилось, в смертельные игры начали играть и другие одноклассники, как они сказали: «из интереса». С подростками и родителями начали работать школьные психологи. К счастью, трагедии удалось избежать.

Со временем жители Арыси, где всё и произошло, постепенно стали забывать о тёмной стороне интернета.

И вот опять. Казахстанцы ошарашены новостью о задержании «куратора» суицидальных групп для подростков. И снова в Арыси. Алибек Оразалы, старший оперуполномоченный по особо важным делам департамента криминальной полиции МВД РК: — Задержан мужчина, который с помощью Telegram-каналов привлекал подростков к играм суицидальной направленности. При обыске у него были изъяты ноутбук, сотовые телефоны.

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование.

Анна Шолгина, корреспондент: — Поймать «куратора» таких каналов сложно, признаются оперуполномоченные. Порой на поимку уходит от полугода до нескольких лет. Как оказалось, нужно вычислять пик их активности. То есть группа может затихнуть на полгода или год, после активизироваться- и всего на неделю, сменив название, а потом снова в спячку. К слову, сегодня проблема стоит особенно остро, учитывая, как много времени подростки проводят с гаджетами. Большая ответственность лежит на родителях, уверены психотерапевты. Зачастую «вечно занятые» своими делами мамы и папы не могут вовремя отреагировать на «звоночки», которые предупреждают: «ваш ребёнок на грани».

Екатерина Миронова, суицидолог: — На любые проявления, на любые «звоночки» стоит обращать внимание. Не стоит игнорировать, смеяться, недооценивать, заниматься морализаторством или осуждением. Стоит обратиться к своему ребёнку, спросить, как давно он себя так чувствует, с чем это связано и постараться в кротчайшие сроки обратиться в ресурсные организации. Сегодня при МВД есть целый департамент, который занимается мониторингом групп, форумов, сообществ в социальных сетях. При малейших подозрениях на неправомерные действия их блокируют. Но следом, словно сорняки, появляются новые. Усложняется борьба с ними и любознательностью подростков, которые из интереса сами ввязываются в игры со смертью.