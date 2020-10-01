Сегодня в гостинице «Rixos Khadisha Shymkent» состоялось совместное заседание регионального совета предпринимательства и акимата города Шымкент.

В работе заседания приняли участие члены совета и аким города М. Айтенов, директор Палаты предпринимателей Н. Кабыштаев, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

На встрече были обсуждены вопросы предпринимателей, пострадавших в результате карантина, а также обсуждены новые возможности по дальнейшему процветанию и развитию бизнеса.

На встрече аким города Шымкент Мурат Айтенов отметил важность встречи и рассказал о мерах государственной поддержки.

По словам акима, в городе реализуется ряд основных государственных программ поддержки и развития предпринимательства. В частности: программы «Дорожная карта бизнеса-2025», «Экономика простых вещей», «Еңбек».

«В рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2025» предусмотрены государственные гранты на субсидирование банковских кредитов, гарантирование и реализацию инновационных проектов. Всего на 2020 год из бюджета выделено 4,5 млрд. тенге. Также через субсидирование ставки вознаграждения по кредитам в рамках программы «Экономика простых вещей» предпринимателям предоставляются кредиты под 6% годовых на 10 лет. В случае недостаточности залогового имущества предпринимателя ему предоставляется залог от 30% до 50%. Наряду с этим, в рамках программы «Еңбек» предусмотрено предоставление микрокредитов без отраслевых ограничений до 22 млн. тенге под 6 процентов годовых сроком до 5 лет. Кроме того, гражданам, относящимся к социально уязвимым слоям населения, будут выделены кредиты под 4%», — сказал глава города.

Аким города призвал предпринимателей принимать активное участие в государственных закупках, проводимых в Шымкенте и республике. Вместе с этим, он отметил, что со стороны акимата будут оказаны соответствующие меры поддержки предпринимателям, пострадавшим в результате карантина, а также в реализации их новых проектов.

Кроме того, директор Палаты предпринимателей Н. Кабыштаев выступил с докладом об итогах работы Проектного офиса по вопросам предпринимательства и о нишевых проектах.