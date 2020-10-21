На сегодняшний день, данная цена остается одной из самых низких ценовых предложений на территории Казахстана.
РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК сообщает, что снижает стоимость ПЦР теста на COVID-19 для физических лиц до 8 025 тенге.
Напомним, ранее цена исследования составляла 11 500 тенге. Тестирование открыто в 10 областных филиалах Национального центра экспертизы. Для прохождения тестирования необходимо зарегистрироваться на сайте НЦЭ – https://nce.kz/services/covid-2019/.
График работы и контактные номера филиалов для сдачи ПЦР — теста:
1. г. Нур-Султан: с 08.30 ч. до 13.00 ч.
Тел.: 8 (7172) 48-62-76, 31-54-09
2. г. Алматы: с 09.00 ч. до 17.00 ч.
Тел.: 8 (727) 382-32-57;
3. г. Атырау: с 08.30 ч. до 12.00 ч.
Тел.: 8(7122) 32-99-58;
4. г. Караганда: с 09.00 ч. до 12.00 ч.
Тел.: 8 (7172) 50-75-93;
5. г. Кокшетау: с 09.00 ч. до 16.00 ч.
Тел.: 8 (7162) 26-61-27, 26-48-72;
6. г. Костанай: с 08.00 ч. до 16.00 ч.
Тел.: 8 (7142) 55-54-66, 54-76-82
7. г. Павлодар: с 09.00 ч. до 16.00 ч.
Тел.: 8 (7182) 62-71-82, 55-43-95
8. г. Тараз: с 09.00 ч. до 13.00 ч.
Тел.: 8(7262) 54-20-33;
9. г. Шымкент: с 09.00 ч. до 13.00 ч.
Тел.: 8 (7252) 43-34-16;
10. г. Петропавловск: с 09.00 ч. до 12.00 ч.
Тел.: 8 (7152) 41-34-07.