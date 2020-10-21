График работы и контактные номера филиалов для сдачи ПЦР — теста:

1. г. Нур-Султан: с 08.30 ч. до 13.00 ч.

Тел.: 8 (7172) 48-62-76, 31-54-09

2. г. Алматы: с 09.00 ч. до 17.00 ч.

Тел.: 8 (727) 382-32-57;

3. г. Атырау: с 08.30 ч. до 12.00 ч.

Тел.: 8(7122) 32-99-58;

4. г. Караганда: с 09.00 ч. до 12.00 ч.

Тел.: 8 (7172) 50-75-93;

5. г. Кокшетау: с 09.00 ч. до 16.00 ч.

Тел.: 8 (7162) 26-61-27, 26-48-72;

6. г. Костанай: с 08.00 ч. до 16.00 ч.

Тел.: 8 (7142) 55-54-66, 54-76-82

7. г. Павлодар: с 09.00 ч. до 16.00 ч.

Тел.: 8 (7182) 62-71-82, 55-43-95

8. г. Тараз: с 09.00 ч. до 13.00 ч.

Тел.: 8(7262) 54-20-33;

9. г. Шымкент: с 09.00 ч. до 13.00 ч.

Тел.: 8 (7252) 43-34-16;

10. г. Петропавловск: с 09.00 ч. до 12.00 ч.

Тел.: 8 (7152) 41-34-07.