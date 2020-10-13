Об этом сегодня рассказал руководитель управления здравоохранения Шымкента.

По его словам, рейс с заболевшими пассажирами прилетел в Шымкент 8 октября. Всех, у кого не было справки об отрицательном COVID-19-тесте, поместили на стационар в Шымкенте, и взяли анализ на коронавирус. Как оказалось, двое пассажиров заразились опасным вирусом на отдыхе.

«11 пассажиров помещены в стационар на два дня, у двоих ПЦР-тест положительный вышел. Из числа прилетевших, два случая положительные, остальные отрицательные, это рейс Стамбул-Шымкент», — рассказал Бахытжан ПОЗИЛОВ, руководитель управления здравоохранения г.Шымкента.

Прилетающим в Казахстан советуют делать тест на коронавирус в стране вылета, если же они этого не делают, их помещают в карантинный стационар на два дня. В Шымкенте он расположен на базе провизорного госпиталя «Атамекен». Здесь же у путешественников берут тесты на COVID-19. Кроме того оказалось, что коронавирус подтвердился в Шымкенте у четверых школьников, правда, по словам Позилова, все они обучаются на дистанционке. Ребята сейчас проходят лечение.

Эпидемиологическая ситуация в городе стабильная. Правда, за последние несколько дней стали регистрировать на 2-3 COVID-положительных больше, чем раньше. 12 октября коронавирус подтвердился у четверых пациентов, пневмония с признаками COVID-19 у девятерых. В горздраве уверяют, к новой волне они готовы. Call-центры в сутки могут принимать 3,5 тысячи звонков, больницы — до 1060 человек одновременно в них же хранится двухмесячный запас лекарственных средств.

Анастасия Новикова