Спортсмены из Шымкента с начала года добились хороших результатов на чемпионатах страны и различных международных соревнованиях.

В городе ведется планомерная работа по развитию спортивной инфраструктуры, популяризации массового спорта, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

По итогам 9 месяцев 2020 года подготовлено 7 «Мастеров спорта международного класса», 52 «Мастера спорта Республики Казахстан», 104 кандидата в мастера спорта.

На сегодняшний день идет подготовка к XXXII-Летним Олимпийским играм 2021 года.

Пока у городских спортсменов в копилке есть 4 олимпийские путевки.

Для привлечения населения к занятиям физической культурой и развитию спортивной инфраструктуры, массового спорта на должном уровне в городе действуют 4 спортивных объекта по механизму государственно-частного партнерства.

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ СПОРТСМЕНЫ ЗАВОЕВАЛИ 112 ЗОЛОТЫХ, 96 СЕРЕБРЯНЫХ, 92 БРОНЗОВЫХ МЕДАЛИ