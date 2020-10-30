Полицейские Арысского РОП оказали помощь местному жителю Жумагали Исмаилову, который оказался в трудной ситуации.

15 лет назад пожилой мужчина попал в дорожно-транспортное происшествие и лишился обеих ног. После происшествия житель Арысского района остался один.

Районные стражи порядка посетили дом сельчанина, оказали материальную поддержку.

В ответ Жумагали Исмаилов выразил искреннюю благодарность. “Спасибо сотрудникам полиции за оказанную помощь и за высокую степень исполнения своих служебных обязанностей, а также начальнику Арысского РОП Нурлану Исабекову”, – поблагодарил полицейских местный житель.

Как отметили стражи порядка, подобные благотворительные мероприятия в Арысском РОП — хорошая и добрая традиция.