К концу года количество благоустроенных домов достигнет 565.

В Енбекшинском районе города Шымкент в этом году проводятся работы по благоустройству дворов 64 домов и устанавливаются детские игровые площадки. К концу года количество благоустроенных домов достигнет 565. Этот показатель составляет 89,7%. Дворы остальных 47 домов будут благоустроены после того, как их полностью оборудуют инженерными системами, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

Кроме того, произведен ремонт и реконструкция детских игровых площадок, расположенных в 43 дворах из 80 многоэтажных домов, благоустроенных в 2011 году. Помимо этого, разработаны сметы на ремонт и реконструкцию детских площадок старых дворов 46 многоэтажных домов. Они получили бюджетный запрос на 2021 год.