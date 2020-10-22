В рамках программы «Нурлы жер» за счет бюджета в Шымкенте строят 92 дома.

За девять месяцев в эксплуатацию сдано 20 домов — восемь домов на 528 квартир в АДЦ и 12 домов на 888 квартир в микрорайоне «Шымкент сити».

В октябре в микрорайоне «Шымкент сити» будут сданы четыре дома на 160 квартир, а в декабре в микрорайоне «Туран» в эксплуатацию сдадут 27 домов на 1708 квартир. К концу года 3284 семьи смогут приобрести собственное жилье.

В этом году будет завершено строительство пяти дополнительных арендных домов и введено в эксплуатацию 280 квартир. Кроме того, в ноябре на рынке недвижимости будет куплено 696 квартир. В результате гражданам, состоящим в очереди на арендное жилье, будет предоставлено 976 квартир. Среди них 378 многодетных семей, 298 социально незащищенных граждан и 300 работающих молодых специалистов.

По данным специалистов управления строительства, за девять месяцев введено в эксплуатацию 357,2 тысячи квадратных метров жилья, что на 118% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

До конца года будет сдано 254,8 тысячи квадратных метров жилья. Для обеспечения инженерной инфраструктурой 201 многоэтажного дома ведется строительство 34 объектов. Завершено строительство одного объекта, 39 жилых домов, одна школа обеспечена необходимой инфраструктурой. Всего в этом году запланировано построить 154 объекта.