В Шымкенте будет разработана новая концепция озеленения города.

Об этом стало известно в ходе встречи Мурата Айтенова с учеными университета ЮКГУ имени М. Ауэзова, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

В ходе встречи ученые университета ознакомили с разработанными проектами. В частности, подготовлены 5 таких проектов по озеленению города, как «Ботанический сад», «Зеленый пояс», «Озеленение улиц» и «Этнопарк». На основе данных проектов были обсуждены вопросы выделения средств из бюджета, а также пути их реализации.

Наряду с этим, разработаны два проекта по производству. Получение карбоната кальция и новая технология производства и создания минеральных удобрений. Стоимость каждого из этих проектов составляет 300 миллионов тенге.

В производственные проекты также планируется привлечь зарубежных ученых через АО «НК «Kazakh Invest».

По итогам встречи, изучив предложения сторон, аким города Мурат Айтенов поручил внедрить в реализацию проектов вопросы ирригации и создать специальную рабочую группу с привлечением ученых.