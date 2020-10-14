Некоторые пользователи сообщали, что ранним утром 14 октября в Казахстане наблюдался сбой в работе интернета.

Люди утверждают, что не открывались некоторые порталы, в том числе зарубежные, а также соцсети, передает zakon.kz.

Сейчас у большинства пользователей никаких перебоев в работе интернета нет, однако, некоторые до сих пор испытывают проблемы с доступом к ряду сайтов и соцсетей.

Официальных комментариев по поводу утреннего сбоя пока нет, однако крупнейший оператор связи в Казахстане на своем сайте сообщал о том, что 14 октября 03:00 до 17:30 по времени города Нур-Султан проводятся планово-профилактические работы на казахстанских и зарубежных спутниках связи, из-за чего возможны перерывы в ретрансляции казахстанских и иностранных телеканалов.