Жители Мактааральского района, где в мае произошла чрезвычайная ситуация техногенного характера, отмечают новоселье.

В пострадавшем районе восстановили разрушенные дома, а в поселке Мырзакенте возвели новый микрорайон. В торжественной обстановке сегодня новоселье отмечают 386 семей. Разделить радость жителей Мактааральского района приехали вице-премьер РК Р.Скляр, министр водного хозяйства Республики Узбекистан Ш.Хамраев и аким Туркестанской области У.Шукеев, сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.

Заместитель Премьер-Министра Казахстана, председатель Правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧП Роман Скляр поздравил жителей и пожелал им успехов. Также глава комиссии вручил благодарственные письма Премьер-Министра РК ряду граждан, внесших большой вклад в ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации. Среди них министр водного хозяйства Республики Узбекистан Шавкат Хамраев и первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан Абдулла Кулдашев.

В своем выступлении аким области отметил, что благодаря единству и согласию получилось преодолеть все трудности, и пожелал каждой семье благополучия и процветания. Кроме того, глава региона вручил благодарственные письма Президента РК и специальные медали «Халық алғысы» гражданам, принимавшим участие в строительстве нового микрорайона.

«Последствия разрушения плотины на Сардобинском водохранилище стало общим испытанием для двух братских народов. При поддержке Елбасы Нурсултана Назарбаева и по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева жителям Мактааральского района была оказана поддержка на государственном уровне. Никто не остался без внимания. На помощь пришла вся страна. Пусть на этом все трудности останутся позади, а впереди вас ждут только счастливые и радостные события. Еще раз искренне поздравляю вас с новосельем», — сказал аким области Умирзак Естаевич.

Отметим, в новый микрорайон, который возвели на территории 70 га, переедут жители населенных пунктов Женис, Жанатурмыс и Достык. Здесь для их удобства оперативно построили всю необходимую инженерную инфраструктуру. Подведены водопровод, отопление и канализация, установлено уличное освещение, протянута линия высокоскоростной сети интернет. Более того, в новом микрорайоне строят школу на 1200 мест, детский сад и врачебну амбулаторию. В микрорайоне установлены современные детские игровые площадки, высажены деревья.

Напомним, в результате ЧС, произошедшей в мае месяце, было эвакуировано более 30 тыс. человек. Людей разместили в 24 эвакуационных местах, открытых по поручению акима Туркестанской области. В тот момент вся страна протянула руку помощи мактааральцам.

Прибыли более 200 сотрудников МЧС из Узбекистана и специальная техника для устранения последствий наводнения. Специалисты из соседней страны помогали откачивать воду, отводить каналы, строить плотины, а также участвовали в восстановлении посевных площадей и посеве хлопка.

Вместе с тем, значительный вклад в поддержку пострадавших внесли руководство партии «Nur Otan» и многие казахстанские организации. Более 700 тонн продуктов питания и гуманитарной помощи поступило со всех уголков страны. Каждый пострадавший житель получил средства из республиканского бюджета по 100 тысяч тенге. Из фонда Булата Утемуратова поступило 6 млн. долларов на строительство домов для тех, кто потерял жилье в результате прорыва дамбы. Из фонда российского предпринимателя Алишера Усманова было перечислено 5,2 млн. долларов США для эвакуированных жителей. Эти средства по 1000 долларов США были распределены среди 5202 семей (30 420 человек).

В Мырзакенте для пострадавших жителей приступили к строительству нового микрорайона. Из 386 домов — 196 построены за счет средств правительственного резерва, 150 домов за счет средств Фонда Булата Утемуратова, и еще 40 домов при поддержке фондов «Біз біргеміз» партии «Nur Otan», и «Салиқалы ұрпақ».

«Учредитель нашего фонда Булат Утемуратов первым из казахстанских меценатов отозвался на случившуюся здесь весной беду. Он выделил 6 млн долларов США на строительство 150 домов для махтааральцев, потерявших жилье в результате катастрофы. Это, пожалуй, самый большой вклад в восстановление региона и наибольшее количество построенных домов. Реализуя проект, мы выбирали только лучший материал и строго следили за качеством работ. Несмотря на все трудности, вызванные пандемией и карантином, спустя четыре месяца, как видим, мы задачу выполнили. Нам, к слову, помог прошлогодний опыт, полученный в городе Арысь, где мы построили дома для 100 семей, пострадавших от взрывов», — рассказал Марат Айтмагамбетов, директор Фонда Булата Утемуратова.

Торжественное мероприятие завершилось праздничным концертом. Приехавшие разделить радость местных жителей заместитель Премьер-Министра РК Р.Скляр и аким области Умирзак Шукеев посетили дома двух семей и поздравили их с новосельем.