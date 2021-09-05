Эти дома были возведены по инициативе руководителя фонда Диаса Абдеева и благодаря инициативе предпринимателей и жителей района.

Члены комиссии благотворительного фонда признали две нуждающихся семей в жилплощади и передали им в дар новые жилые строения. Теперь счастливыми новоселами стали многодетные и семьи с ограниченными возможностями в селах Ошакты и Алпамыс батыр. До сих пор они вынуждены были жить в арендованных домах и квартирах.

«Это событие для нуждающихся в своей крыше над головой – огромное счастье. Пусть подобные благотворительные мероприятия продолжаются, а многие семьи станут новоселами. Я уверен, что если мы всегда будем проявлять солидарность, единство и сострадание, в стране станет намного меньше проблемных семьей, — сказал молодой депутат Келесского районного маслихата, член фракции партии «Nur Otan» Диас Абдеев.

Надо отметить, что аким Келесского района Акментай Есбаев тогда выделил земельный участок в центре Биртилекского сельского округа для строительства жилья и поддержал инициативу благотворительного фонда. А строительные работы начались четыре месяца назад.