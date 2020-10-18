О был посвящен Всемирному дню борьбы с раком молочной железы.

В областной клинической больнице №5 для посетителей были организованы консультации врачей-маммологов и УЗИ.

Рак молочной железы — наиболее распространенный вид злокачественных новообразований. Злокачественное заболевание на ранних стадиях не выявляется. Прохождение скринингового обследования позволяет выявить его на более ранней стадии и получить необходимое лечение.

В День открытых дверей в этой поликлинике прошли осмотр 54 женщины.

Также в городе Кентау области в рамках месячника по профилактике рака молочной железы прошел День открытых дверей. В результате злокачественную опухоль обнаружили у двух женщин. В этом году поликлинику оснастили новым маммографом и рентген-аппаратами. Благодаря этому врачи получили возможность назначить качественное лечение.

Стоит отметить, врачи областной клинической больницы №5 обменялись опытом с коллегами в Туркестанской городской центральной больнице по выявлению злокачественных новообразований на ранней стадии и оказанию лечебной помощи.

«К сожалению, наиболее распространенными причинами осложнений являются несвоевременное обращение за медицинской помощью, сокрытие заболевания, отказ от обследования и лечения в онкологическом центре. Чаще пациенты прибегают к нетрадиционным методам лечения», — отметил заместитель главного врача поликлиники Марат Ижанов.

В связи с этим, под строгим контролем руководства управления охраны общественного здоровья Туркестанской области в регионе была усилена работа по проведению ранней диагностики онкологических заболеваний. За 9 месяцев текущего года по области взято на учет 138 больных с злокачественными новообразованиями.