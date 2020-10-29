Жители Сарыагаша организовали подпольный цех по изготовлению суррогатного алкоголя, передает Otyrar.KZ.

Департаментом экономических расследований по Туркестанской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК по результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что жители г. Сарыагаш организовали подпольный цех по изготовлению суррогатной алкогольной продукции с использованием заведомо поддельных учетно-контрольных марок.

В ходе обыска обнаружено и изъято 284 бутылки поддельной водки марки «Пшеничная» объемом 0.5 л. и около 600 штук поддельных УКМ.

Приговором Сарыагашского районного суда два уроженца Туркестанской области были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 233 ч.2 УК РК (изготовление или приобретение с целью сбыта, а равно использование или сбыт заведомо поддельных акцизных марок и (или) учетно-контрольных марок) и привлечены к общественным работам сроком на двести часов.