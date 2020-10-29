подпольный цех по изготовлению суррогатного алкоголя

Жители Сарыагаша организовали подпольный цех по изготовлению суррогатного алкоголя, передает Otyrar.KZ.

Департаментом экономических расследований по Туркестанской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК по результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что жители г. Сарыагаш организовали подпольный цех по изготовлению суррогатной алкогольной продукции с использованием заведомо поддельных учетно-контрольных марок.

В ходе обыска обнаружено и изъято 284 бутылки поддельной водки марки «Пшеничная» объемом 0.5 л. и около 600 штук поддельных УКМ.

подпольный цех по изготовлению суррогатного алкоголяПриговором Сарыагашского районного суда два уроженца Туркестанской области были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 233 ч.2 УК РК (изготовление или приобретение с целью сбыта, а равно использование или сбыт заведомо поддельных акцизных марок и (или) учетно-контрольных марок) и привлечены к общественным работам сроком на двести часов.

ки поддельной водки марки «Пшеничная» объемом 0.5 л. и около 600 штук поддельных УКМ.

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