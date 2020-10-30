Палата предпринимателей г.Шымкент организовала встречу бизнеса с заместителем акима Айбеком Саттыбаевым, на которой были презентованы нишевые проекты для МСБ.

Хорошей подсказкой для выбора свободных ниш стало масштабное анкетирование сотни предприятий, которое Палата провела в прошлом году. Важно было понять, какое сырье или готовую продукцию потребляет предприятие, откуда его завозит, куда затем продается готовый товар. Как оказалось, многие из них вынуждены закупать некоторые производные материалы из-за рубежа. По результатам анализа был сформирован список из более чем 70 нишевых проектов и импортозамещающих товаров.

«Нишевые проекты – это новая реальность индустрии, которая не ориентируется на традиционные понятия стратегий, планирование развития бизнеса. Здесь есть гарантированный сбыт со стороны крупных предприятий, маркетинговый анализ, готовые помещения, потенциальные инициаторы этих проектов. Сегодня у нас есть уже около ста проектов, 50 из них мы будем точечно отрабатывать, чтобы в начале 2021 года приступить к их реализации», — отметил директор Палаты предпринимателей г. Шымкент Нурлан Кабиштаев.

В 2020 году работа по поиску свободных ниш продолжается, и на сегодня уже имеются заинтересованные предприниматели, готовые заняться производством продукции, которую в Шымкенте еще никто не выпускал. Шымкент особенно слаб в области производства упаковки, а потребность в ней огромная. К примеру, местный завод по переработке цемента закупает в России бумажные мешки для цемента на 1, 8 млрд тенге. Как показал анализ, потенциал Шымкента по импортозамещению товаров составляет 18,0 млрд тенге в год.

Также Палатой предпринимателей г.Шымкент проведен скрининг домохозяйств и субъектов предпринимательства города, опрошены свыше 40,0 тыс. субъектов. По результатам скрининга сделана оценка на экономическую карту г.Шымкент по 12 индикаторам. Это в дальнейшем принесет большую пользу в разработке плана развития г.Шымкент. На сегодня, в рамках Проектного офиса «Экономики простых вещей». ведутся работы по разработке Экономической карты регионов по поручению Премьер-Министра РК А.Мамина.

Кроме того, в ходе скрининга выявлены спрос и предложения со стороны опрошенных. Так, домохозяйствам города необходимо более 5,0 тысяч различных услуг. Нужны банкоматы, продуктовые магазины, торговые центры, салоны красоты, курсы обучения и так далее.

В итоге, в рамках данной презентации, подписаны 3 меморандума по реализации новых нишевых проектов в 2021 году. Это проекты по производству крепежных материалов (саморезы, шурупы, винты), производство лотков для яиц и расширение цеха по производству бумажных цилиндров. Трехсторонние меморандумы — между городским акиматом, Палатой предпринимателей города и предпринимателями — это гарантия того, что предпринимателям окажут полное сопровождение их проектов.