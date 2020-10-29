Она появится на пересечении улиц Рыскулова и проспекта Кунаева.

Работы проекта начались в октябре, их планируют завершить в декабре следующего года.

Генеральный подрядчик проекта — ТОО «Bazis Construction», авторский надзор — ТОО «Саулет- SKB», технический надзор — компания «Акмол Тех Надзор».

Сейчас на объекте выполняются работы по пересаживанию деревьев, рытью для газо- и водопроводных труб, бурению для 105 железобетонных свай, установке железобетонных каркасов и заливке бетона.

Цель устройства железобетонных свай — выдержать нагрузку на землю от многоэтажного дома, расположенного по проспекту Кунаева.

Согласно проекту, по проспекту будет построен тоннель протяженностью 540 м.