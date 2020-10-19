Жителя Шымкента лишили возможности пожарить шашлык во дворе многоэтажного дома.

Житель Шымкента раскочегарил жаровню во дворе 90-квартирноого многоэтажного дома № 11 в 16 микрорайоне.

Жителям это кулинарный мастер-класс пришелся не по вкусу, они обратились в участковому полицейскому Бауыржану Журимбаеву.

Участковый инспектор полиции Бауыржан Журимбаев оперативно выехал на место происшествия и запретил приготовление шашлыка. В отношении гражданина составлен административный протокол по статье 505 КоАП РК.

Жители поблагодарили участкового инспектора полиции Бауыржана Журимбаева за оперативное реагирование на жалобу.