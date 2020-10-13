Рейды по взысканию налоговой задолженности с физических лиц проходят в Шымкенте.

Департамент полиции города Шымкент совместно с Управлением государственных доходов и палатой частных судебных исполнителей провели рейд по выявлению граждан, уклоняющихся от уплаты налогов, сообщает polisia.kz.

В первый день мероприятия были остановлены и осмотрены автомобили 117 физических лиц. Из них семь автомобилей оплатили налоговую задолженность. А два автомобиля были доставлены на штрафстоянку.

В ходе мероприятия взысканы налоги с физических лиц в государственный бюджет на сумму один миллион 300 тысяч тенге.

Стоит отметить, что заключен меморандум о сотрудничестве между Департаментом полиции города Шымкент, управлением государственных доходов и палатой частных судебных исполнителей по взысканию налоговых платежей.