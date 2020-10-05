В Шымкенте в рамках программы «Дорожная карта занятости» реализуется 237 проектов.

На эти проекты планируется привлечь 8 682 человек. На сегодняшний день трудоустроено 8 236 человек, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

Из них через городской центр занятости планировалось трудоустроить 4 341 человек. На сегодняшний день в городе по программе «Дорожная карта занятости» трудоустроены 4 122 человека.

Цель данной программы — содействие устойчивой и продуктивной занятости, повышению благосостояния населения путем снижения уровня безработицы.