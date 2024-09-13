Шымкент обладает значительным потенциалом для развития пищевой и фармацевтической промышленности.

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Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел встречу с представителями ключевых предприятий сельхозперерабатывающей, пищевой и фармацевтической промышленности.

В центре внимания обсуждения были вопросы реализации мер, направленных на полноценное раскрытие промышленного потенциала региона и создание новых точек роста экономики.

Визит на фармацевтический завод «Химфарм» позволил оценить масштабы отечественного производства лекарственных средств.

Предприятие, являющееся лидером отрасли в регионе, демонстрирует впечатляющие производственные мощности и широкий ассортимент продукции.

Однако, премьер-министр подчеркнул необходимость дальнейшего наращивания объемов производства и расширения номенклатуры выпускаемых лекарственных средств для полного удовлетворения потребностей отечественного рынка и снижения зависимости от импорта.

Посещение предприятия «Алан и Компания», специализирующегося на производстве джемов и соков, продемонстрировало успешную реализацию государственной программы поддержки агропромышленного комплекса.

Современное оборудование, использование системы капельного орошения и государственная поддержка позволили предприятию выйти на новый уровень производства и обеспечить высокое качество продукции.

В рамках комплексного плана по развитию переработки сельхозпродукции на 2024-2028 годы предусмотрены меры, направленные на повышение конкурентоспособности отрасли.

Ключевыми направлениями являются:

Обеспечение перерабатывающих предприятий качественным сырьем: развитие сельскохозяйственного производства и создание эффективных логистических цепочек.

Модернизация производственных мощностей: инвестиции в новое оборудование и технологии для повышения производительности и качества продукции.

Поддержка экспорта: расширение рынков сбыта для отечественной продукции.

Строительство нового завода по производству безалкогольных напитков компанией Coca-Cola является ярким примером привлечения иностранных инвестиций в регион.

Этот проект не только создает новые рабочие места, но и способствует развитию местной экономики.

Шымкент обладает значительным потенциалом для развития пищевой и фармацевтической промышленности.

Государственная поддержка играет важную роль в развитии этих отраслей.

Необходимо продолжать работу по созданию благоприятных условий для инвесторов и развитию кооперации между сельхозпроизводителями и перерабатывающими предприятиями.

Повышение качества продукции и расширение ассортимента являются ключевыми факторами успеха на внутреннем и внешнем рынках.

Перспективы:

Реализация намеченных планов позволит Шымкенту стать одним из ведущих центров пищевой и фармацевтической промышленности в Казахстане.

Это не только обеспечит продовольственную безопасность региона, но и создаст новые рабочие места и повысит уровень жизни населения.