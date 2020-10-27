Вниманию жителей города Шымкента!

Сообщаем, что 27-30 октября в связи с нанесением дорожной разметки на улице Туркестанской дорожное движение на пересечении улиц А. Байтурсынова и Ж. Ташенова во время этих работ временно будет приостановлено.