На дорогах Шардары дежурят старшеклассники

Добровольцы, которые контролируют порядок на дорогах появились в Шардаре.

Около пешеходных переходов вблизи каждой школы стоят молодые парни с красными флажками. Они останавливают и регулируют поток автомобилей, как только учащиеся подходят к дороге.

«У нас был такой случай, это было несколько лет назад, когда на пешеходном переходе сбили ребёнка. С тех пор, решили организовать такой контроль. Все эти ребята дежурные по школам, они сами посменно выходят и дежурят. Помогают нашим детишкам»,— говорит житель г. Шардары.

Сами дежурные рассказали, что выходят на дежурство в часы пик когда дети идут или возвращаются со школы. Таких участков десятки. С помощью красного флажка дежурные останавливают поток движения и дети переходят дорогу.

Таким образом шардаринцы надеются снизить количество ДТП и уберечь детей от несчастных случаев на дорогах.