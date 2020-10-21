Налоговики Шымкента проводят работу по взысканию сумм задолженности в бюджет.

По инициативе Департамента государственных доходов по г.Шымкент согласно Меморандума, заключенного с Департаментом полиции и Региональной палатой частных судебных исполнителей с 9 октября 2020 года проводятся рейдовые мероприятия по взысканию сумм задолженности физических лиц.

Цель акции — выявление и взыскание с владельцев транспортных средств сумм задолженности по налогам. На территории города размещены группы с участием сотрудников сторон меморандума, которые останавливают транспортное средство, сверяют по базе органов государственных доходов и в случае неуплаты осуществляют водворение транспортного средства на штрафстоянку.

В результате проведенных мероприятий за 8 дней текущего года с 372 автовладельцев взыскано в бюджет свыше 9,8 млн тенге и 16 автотранспортных средства водворены на штрафную стоянку.

Работа в данном направлении продолжается, и в ближайшие дни для взыскания задолженности намечен подворный обход.

Обращаем внимание, что срок уплаты налога на транспортные средства за 2020 год производится до 31 декабря 2020 года.

ДГД по г. Шымкент и призывает автовладельцев оплатить налоги, не оставляя платеж на последние дни.