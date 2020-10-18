Заместитель акима Шымкента Маулен Айманбетов проверил несколько объектов питания и торговли на соблюдение норм по Красной линии.

«Сегодня (17 октября) с 10:30 до 11:00 встретился с владельцами торговых точек по Аскарова, в том числе и кондитерской «Марсель» по вопросу незаконной застройки. Владелец построил объект на красной линии.

Переговорил с ним о приведении всего в соответствие с градостроительными нормами.

11:00-11:20 владелец кафе «Блинчик» по Темирлановскому шоссе также «заступил» на красную линию. Переговорили с владельцем о приведении всего в соответствие. В результате будет открыт проход для пешеходов. Сейчас часть общественного пространства застроена.

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Хотел бы предупредить всех владельцев кафе, ресторанов, частного бизнеса не занимать красную линию капитальными строениями. Использовать эту территорию под озеленение, организацию парковки и благоустройство, то есть по целевому назначению и ни в коем случае не нарушать законы», — сообщил заместитель акима в Инстаграм.

