В Шымкенте подхватили республиканский челлендж «Время добрых дел».

Сотрудники департамента по делам государственной службы решили дружным коллективом сделать доброе дело и посадили десятки саженцев яблонь в городском детском доме №3.

В детском доме №3 сейчас карантин. Ребята не посещают общественные места и стараются не контактировать с гостями детского дома. Именно поэтому сегодня, молодые саженцы яблонь сотрудники департамента по делам государственной службы высаживают самостоятельно. Замарать руки в пыли не сотрудники департамента не боятся — за лопату взялись как рядовые служащие, так и начальник департамента.

Департамент по делам госслужбы решил присоединиться к челленджу «Время добрых дел». Детский дом для этого был выбран не случайно. Здесь воспитываются ребята, которые остались без попечения родителей, чтобы воспитывать заботу о ближних — уход за деревцами доверят воспитанникам детдома. С их легкой руки молодые деревца вырастут в настоящую яблоневую рощу.

«От начала до конца сам руководитель со своими сотрудниками копали и вот сегодня сажают. Я думаю, что детям это будет очень хорошее воспитание, они будут ухаживать за яблонями, увидят их плоды. Они рады, но в связи с тем что карантин они соблюдают дистанцию, но смотрят и благодарят», — говорит Кырмызы Кожамжарова, директор детского дома №3.

Сотрудники департамента по делам государственной службы на протяжении недели проводили подготовку к посадке деревьев — были выкопаны лунки и куплены 30 саженцев — на них дружным коллективом собрали деньги сами специалисты департамента.

«Сегодня мы решили сажать яблони, яблоки это такое растение которое дает продукцию, и согласно всех древнейших писаний является одним из праведных дел. Надеемся яблони вырастут. Все те средства, которые были направлены на покупку яблонь, удобрений это все мы своими силами, — уверяет Али Комекбаев, руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы по г.Шымкенту.

В детском доме №3 воспитываются 62 ребенка. Из них 10 детей-сирот, 52 ребенка остались без попечения родителей.

Анастасия Новикова