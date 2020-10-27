В Шымкенте в этом году по программе «Нурлы жер» запланирован капитальный ремонт 70 многоэтажных жилых домов.

Работы по капитальному ремонту выполнены в 39 из них. В 17 домах продолжаются ремонтные работы. Жители остальных 14 многоэтажек отказались от ремонта, так как дома уже отремонтированы за счет средств жителей, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

Кроме того, согласно поручению акима города Мурата Айтенова в городе ведутся работы по замене лифтов. До конца года в 6 многоэтажных жилых домах (площадь Аль-Фараби №1А, улица Желтоксан №32, проспект Тауке-хана №32, улица Терешкова №50А и Тамерлановское шоссе №1, 1А) будут заменены 12 лифтов.