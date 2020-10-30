В этом году в рамках модернизации в Шымкенте произведен ремонт в 70 многоэтажках.

Среди заключивших договора с подрядными организациями есть и жители дома №18 по улице Б.Момышулы. После завершения ремонтных работ владельцы домов заявили, что не будут платить за некачественные ремонтные работы. Ответственные за модернизацию ТОО «Тургынүй-Шымкент» решили подать в суд астанинскую подрядную организацию.

Жильцы дома №18 по улице Бауыржана Момышулы недовольны модернизацией. Оплачивать такую работу горожане отказываются.

Татьяна Коптыгина, жительница дома №18 по ул. Б.Момышулы:»Надо будет дойду до президента. Буду писать в твиттере. Добьюсь, чтобы этих специалистов, которые не умеют работать привлекли к ответственности. Все сделали не так. Отопительную систему. Недавно порыв был, всю квартиру затопило. Мы пенсионеры. Мы не дадим себя обобрать».

В программу модернизации 48-ми квартирного дома входило: обновление кровли, ремонт четырёх подъездов, канализации и теплосистемы.

Главный инженер ТОО «Тұрғын үй-Шымкент»: «Да независимые эксперты подвели итоги оценки выполненных работ. Выявили недостатки в объеме 350 тысяч тенге. Мы все устраним. До понедельника все успеем привести в порядок».

Каждый хозяин квартиры в течение 15 лет должен оплатить ремонт дома, сумма у всех разная — зависит от площади жилья. В общем — 20 миллионов тенге. Если стороны не придут к обоюдному согласию, то конфликт придется решать в суде. Иск в этом случае будут подавать на столичную подрядную организацию, работники которой государственную программу …. провалили.

Шынар Оразова