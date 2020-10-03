Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемую в краже денег с чужого счета.

В дежурную часть Созакского РОП с заявлением обратился местный житель. Он сообщил о том, что неизвестные лица незаконно перевели с его банковской карточки 40 тысяч тенге. С просьбой установить подозреваемых лиц, похитивших его деньги, потерпевший обратился за помощью к стражам порядка. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК «кража».

Для раскрытия преступления сотрудники следственно-оперативной группы сразу же приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. В результате принятых мер полицейские выяснили, что подозреваемой, похитившей деньги с банковской карточки потерпевшего, оказалась его невестка. Следствием установлено, что родственница перевела деньги со счета своего свёкра с помощью банковского приложения на телефоне. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемая находится под подпиской.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области предупреждают граждан о том, что не стоит делиться секретными кодами банковской карточки с посторонними людьми.Примите меры к сохранности своего имущества, чтобы не стать жертвой мошенников. Сегодня даже знание номера вашего телефона дает аферистам немало возможностей к обмену доверчивых граждан. Будьте бдительны и осторожны.

Если вы стали жертвой мошенничества, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.